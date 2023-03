Juve, intanto il Friburgo vince: 2-1 all'Hoffenheim, Doan decisivo

Il Friburgo trova il riscatto in Bundesliga dopo la sconfitta nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus. I tedeschi, ko all'Allianz Stadium con il gol di Di Maria, hanno affrontato l'Hoffenheim (ultimo in classifica) in casa nel match valevole per la 24esima giornata del campionato tedesco. I padroni di casa hanno aperto subito le marcature: dopo 5' Eggestein porta il risultato sull'1-0 e mette la gara in discesa, ma in apertura di secondo tempo (al 49') gli ospiti rispondono con Stiller su assist di Dabbur. Il match viene risolto dalla rete di Doan all'89', che porta il risultato sul 2-1 finale. La squadra di Streich sale così al quarto posto, a pari punti con il Lipsia terzo prima di affrontare i bianconeri allo Stade Europa-Park nel match in programma giovedì alle 18:45 valevole per l'accesso ai quarti di finale.