Bundesliga, Friburgo-Hoffenheim 2-1: guarda gli highlights

BERLINO (GERMANIA) - Nell'anticipo di Bundesliga giocato all'Europa-Park Stadion il Friburgo, avversario della Juventus in Europa League, si impone 2-1 sull'Hoffenheim. Primo tempo in discesa per i padroni di casa che con Eggestein segnano già al 5' il gol del vantaggio che manda le due squadre all'intervallo sull'1-0. Nella ripresa l'Hoffenheim trova il gol del pari al 49' con Stiller. Gli eurorivali dei bianconeri accusano il colpo ma non demordono, al 65' esce l'azzurro Grifo ed entra Sallai, mentre all’84' gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Kabak e, all’89', Doan assesta la zampata vincente che regala al Friburgo una vittoria importante e il terzo posto a quota 45 con il Lipsia e l’Union Berlino (a -5 dal Borussia Dortmund e a - 7 dal Bayern Monaco capolista).