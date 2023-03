Chiarodia, dallo stage con l'Italia di Mancini al record col Werder Brema

Chi è Fabio Chiarodia

Chiarodia nasce nel giugno del 2005 in Germania, precisamente ad Oldenburg (vicino Brema). I suoi genitori hanno origini veneziani, e tramandono a lui l'amore per il calcio. Muove i primissimi passi proprio nella squadra dell'Oldenburg, per poi passare nel 2014 al settore giovanile del Werder Brema. Il suo talento viene notato presto, anche dalle nazionali di Italia e Germania, da cui arrivano le convocazioni per l'Under 15. Arrivato al bivio, Chiarodia opta per l'azzurro con cui milita fino all'Under 19 (5 presenze finora) e, soprattutto, prendendo parte al maxi stage dello scorso dicembre voluto dal commissario tecnico Roberto Mancini. Crescita graduale e costante, fino al debutto con la prima squadra del Werder Brema. Con i biancoverdi aveva giocato 3 minuti complessivi in Bundesliga entrando nei finali dei match contro Friburgo e Bochum, oltre a 46' nella sfida di Coppa di Germania contro il Paderborn persa ai calci di rigore. Ora il debutto in prima squadra dal 1', un record stabilito e la voglia di non fermarsi più, e di affermarsi come sta facendo un altro giovanissimo italiano in Germania, Filippo Mané, ex Sampdoria ed in forza al Borussia Dortmund. Un posto da conquistare con il Werder Brema e la trafila da completare con l'Italia: Fabio Chiarodia, un nome e un cognome da tenere bene a mente.