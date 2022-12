Italia, ecco tutti i giocatori convocati da Mancini per lo stage di dicembre

COVERCIANO - Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha deciso di concludere il 2022 azzurro guardando al futuro con uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Due i gruppi di lavoro che inizieranno il loro lavro sotto gli occhi di Mancini: martedì e mercoledì si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19ª giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all'estero. La Nazionale tornerà in campo a marzo 2023 per disputare le prime due gare di qualificazione al Campionato Europeo del 2024 contro Inghilterra e Malta. A giugno sarà la volta della Final Four di Nations League, con l'Italia impegnata in Olanda nella fase finale del torneo con i Paesi Bassi, la Croazia e la Spagna.