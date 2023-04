Bayern Monaco, pugno a Sané: Tuchel e la sospensione di Mané

Sono settimane intense in casa Bayern Monaco . Prima l'avvicendamento in panchina con Julian Nagelsmann esonerato e con Thomas Tuchel che ha preso il suo posto, poi il pesantissimo ko dei bavaresi in Champions League contro il Manchester City. E proprio a seguito della sconfitta all'Etihad, è avvenuto il litigio tra Sadio Mané e Leroy Sané , con l'ex Liverpool che avrebbe colpito il compagno: un comportamento che il club ha ovviamente punito.

Tuchel commenta il litigo Sané-Mané

Il giorno dopo la decisione ufficiale del Bayern Monaco sul comportamento di Mané, sono arrivate anche le parole del tecnico dei bavaresi, Tuchel: "Non ho assistito all'incidente di perso, ero nella cabina di coaching. Ma in serata e mercoledì ho parlato con tutti i covinolti, tutti coloro che hanno visto quanto successo e abbiamo chiarito la vicenda. Non siamo la prima squadra in cui succede una cosa simile e probabilmente non saremo l'ultima. Il modo in cui le persone coinvolte hanno affrontato tutto ha avuto un effetto purificante. Conosco bene Mané, è un professionista assoluto: ha ancora la mia piena fiducia. Tutti possono sbagliare, si è scusato molto ovviamente, e questo fa da modello. E' stato superato un limite, succede".