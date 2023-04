Bundesliga, il Bayer Leverkusen avvisa la Roma: vince 2-0 contro il Lipsia

Il Bayer Leverkusen , avversario della Roma in semifinale di Europa League, ha vinto 2-0 contro il Lipsia nel 29° turno di Bundesliga . A segno Hlozek al 40' del primo tempo e Amiri su rigore al 41' della ripresa. Il Lipsia ha chiuso la partita nel finale in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Szoboszlai. Per il Bayer è la quinta vittoria nelle ultime sei giornate di Bundesliga. Le 'aspirine' salgono così a 47 punti, al sesto posto, mentre il Lipsia scivola al quinto posto a quota 51.

Friburgo, poker allo Schalke. Vince l'Union Berlino

Netta vittoria casalinga per il Friburgo che ha battuto lo Schalke 04 con un secco 4-0. Padroni di casa che chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alla doppietta di Gregoritsch. Nella ripresa gli ospiti non riescono a riorganizzarsi e Holer sigla il 3-0 per il Friburgo. Nel finale, Ginter firma il definitivo 4-0. Successo importantissimo per l'Union Berlino in casa del Borussia Moenchengladbach: 1-0 con rete decisiva di Becker e terzo posto in classifica, a -5 della capolista Dortmund e a -4 dal Bayern secondo.