Jovetic non basta, l'Hertha crolla 5-2 a Colonia: retrocessione a un passo

COLONIA (Germania) - Stevan Jovetic illude l'Hertha, siglando il gol del momentaneo 2-1, poi si arrende insieme ai compagni alla rimonta del Colonia, che si impone 5-2 tra le mura amiche del RheinEnergieStadion. Il club di Berlino, ultimo in classifica a quota 25 in 32 partite di Bundesliga, è ora a un passo dalla retrocessione: a due giornate dal termine del campionato, infatti, è distante tre punti dal terz'ultimo posto (che vale lo spareggio con la terza in graduatoria nella seconda divisione tedesca) e cinque dalla salvezza diretta (in entrambi i casi con una gara disputata in più).