Haller, dal cancro alla doppietta che può regalare il titolo al Dortmund

"Non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi" diceva Jim Morrison. Haller lo ha dimostrato. L'attaccante del Borussia Dortmund ha messo la firma sulla sua rinascita con la doppietta contro l' Augsburg . Gol che potrebbero valere lo scudetto, dopo la sconfitta del Bayern Monaco contro il Lipsia e il sorpasso i classifica . Un titolo che manca da oltre 10 anni. Un popolo che non festeggia da troppo tempo. E allora il protagonista della storia non poteva che essere chi nella vita ha già lottato tanto.

Il tumore ai testicoli e l'Augsburg nel destino

I pensieri di Haller cambiano in un solo pomeriggio, dopo un malore in allenamento. La punta, dopo una stagione da urlo con l'Ajax passa al Borussia Dortmund per consacrarsi definitivamente, ma la diagnosi è grave: tumore ai testicoli. Ed ecco che dopo che tutto si fa buio. Il mondo del calcio si stringe intorno al giocatore. I messaggi di vicinanza sono tanti. Il cancro lo tiene lontano dal campo e salta la prima parte di stagione. Non molla e dopo mesi di chemio vince la sua lotta, quella più importante. Fa il suo esordio con la maglia giallonera proprio contro l'Augsburg, indossando degli scarpini con scritto "Fuck cancer". Sono passati adesso quattro mesi ed ora contro il Fuggerstädter ha segnato due dei gol più importanti della sua vita. Una squadra che si porta nel destino. Per festeggiare però il Borussia Dortmund non dovrà fare passi falsi contro il Mainz. Novanta minuti da giocare per rivedere la luce e per far esplodere il Signal Iduna Park. Dalla battaglia per la vita al Meisterschale con un occhio anche al Bayern Monaco.