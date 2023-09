Bonucci, le condizioni e il debutto con l'Union Berlino: cosa dice Fischer

Leonardo Bonucci nelle ultime ore è stato protagonista indiscusso fuori dal rettangolo di gioco, a maggior ragione dopo l'intervista circa l'addio alla Juventus . Ma quando tornerà protagonista in campo? Secondo la Bild, sarà lui a decidere quando debuttare con l'Union Berlino. Bonucci infatti ha svolto sì la preparazione estiva ma in solitaria, e dunque non è ancora ad un livello accettabile. Ma per il quotidiano tedesco sarà lui a stabilire quando si sentirà pronto per tornare a giocare.

Union Berlino, Fischer su Bonucci

Della condizione di Bonucci, in conferenza stampa, ha parlato anche il tecnico dell'Union Berlino, Urs Fischer, alla vigilia del match contro il Wolfsburg: "Non aveva alcuna preparazione. C'erano cinque o sei settimane per prepararsi, lui non le ha avute. Anche se si è allenato individualmente, non si è preparato in squadra. Stiamo lavorando molto duramente su questo, sta facendo progressi ogni giorno". Resta ancora un'incognita, dunque, su quando Bonucci scenderà per la prima volta in campo con i biancorossi. E dopo le accuse delle scorse ore, proprio a Bonucci ha risposto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri, a ventiquattro ore dalla partita contro la Lazio.