"Bugiardo? Mi chiamano Pinocchio...": Allegri risponde a Bonucci in conferenza

"Ha molta tecnica, Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Cataldi, sono tecnici, veloci. Bisogna stare attenti, in contropiede sono abili. Gli scontri diretti sono equilibrati, bisognerà portare gli episodi dalla nostra parte. Non è un match crocevia, la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime 4. Il campionato è lungo, bisogna avere la forza di giocare, prepararsi di partita in partita. Ci saranno momenti più o meno difficili".

Sulla vicenda Bonucci

"Non c’è più niente da dire, abbiamo già detto tanto. Non ho più nulla da aggiungere, gli faccio un in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal calcio. Le soap opera sono su Canale 5. Detto questo, a Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. È andato in una squadra che gioca la Champions, non ho nient’altro da aggiungere".

La vicenda Pogba

"Siamo abbastanza ferrati, siamo sereni. Per quanto riguarda quello che è successo a Pogba, sono dispiaciuto della situazione ma non posso aggiungere, non ho altro da aggiungere perché c’è un procedimento in corso. È giusto aspettare la fine del procedimento - aggiunge - In questo momento qui, a livello di cosa cambia, è difficile. Ha subito una sanzione, aspettiamo al fine del procedimento, una volta che ci sarà la sentenza diremo cosa cambia per la Juve. Non ci sarà contro la Lazio, nemmeno col Sassuolo, ma dobbiamo essere concentrati sui giocatori che abbiamo. Domani è uno scontro diretto e va affrontato nel migliore dei modi. Paul è tornato un uomo di 30 anni, che purtroppo ha subito questo infortunio. Lui ha messo l’impegno per fare bene ma le cose non sono andate benissimo. Io do una valutazioni su di lui, è un giocatore diverso da tutti gli altri".