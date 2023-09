Guirassy, eguagliato Lewandowski: è l'eroe della rinascita Stoccarda

Con queste premesse il figlio d’arte Sebastian Hoeness - papà è Dieter, che a Stoccarda ha giocato e allenato, mentre Uli è lo zio - ha iniziato un’annata in cui l’obiettivo, sulla carta, era evitare di rimanere invischiati per la terza stagione di fila nella zona retrocessione. Non proprio quello a cui sono abituati i tifosi di vecchia data, considerato il blasone e il palmarès del club, ma la realtà parla d’altro. L’allenatore 41enne era subentrato per dare una scossa, ci era riuscito solo parzialmente, ma portando la nave in salvo.

Guirassy, numeri da urlo: meglio di Lewandowski

Dopo cinque giornate, ha già superato ogni aspettativa: eccezion fatta per la sconfitta in rimonta contro il RB Lipsia per 5-1 alla seconda giornata, die Schwaben (“gli Svevi”) hanno sempre e solo vinto. Doppio 5-0 a Bochum e Friburgo, doppio 3-1 a Mainz e Darmstadt, mostrando una difesa ferrea e soprattutto un gioco offensivo sfavillante: i 17 gol realizzati rendono l’attacco il secondo migliore del campionato i 18 centri del Bayern Monaco. Dieci di questi li ha realizzati proprio Guirassy: colui che era ad un passo dal diventare l’ennesima plusvalenza - e non è escluso lo diventi nei prossimi mesi, anzi - è entrato nella storia della Bundesliga eguagliando uno dei tanti record di Robert Lewandowski, l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra di reti nelle prime cinque giornate. Per segnare la sua decina di centri ha avuto bisogno di soli dodici tiri in porta (ventidue complessivi). 27 anni, nato in Francia con radici guineane, ha vissuto una carriera girando per la Francia: Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Rennes, con una parentesi tedesca poco felice al Colonia, conclusa con la retrocessione.

Guirassy fa volare lo Stoccarda

In Germania ci si è ritrovato nell’ultimo giorno di mercato dell’estate 2022, in prestito: il diritto di riscatto è stato esercitato proprio prima della doppia sfida contro l’Amburgo per evitare la Zweite. È la punta di diamante di una squadra che non conta su grandi nomi, ma su giocatori di buon livello - Anton e Ito in difesa, Karazor a centrocampo, Silas e Führich sulle ali, più alcuni talenti giovani come Millot e Stiller - nel pieno della loro carriera, che in estate ha aggiunto l’ex Bayern Nübel tra i pali. Era costruita per mantenere la categoria, ora si ritrova, almeno provvisoriamente, a rivivere i fasti dell’alta classifica.