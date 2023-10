L'Union di Bonucci perde ancora. Bayern a valanga e Kane segna da 60 metri!

Il Bayern Monaco non si ferma. La squadra di Tuchel ottiene la terza vittoria consecutiva in Bundesliga imponendosi in casa contro il Darmstadt con un netto 8-0. Inizio movimentato del match con il cartellino rosso rimediato da Kimmich dopo appena 4'. Dopo il fallo del centrocampista tedesco gli ospiti sono riusciti a fare peggio rimanendo addirittura in nove uomini in seguito alla duplice espulsione rimediata da Gjasula e Maglica . In dieci contro nove i padroni di casa hanno dominato il match con la tripletta di Kane , le doppiette di Sane e Musiala e la rete di Muller . Da segnalare il gol del 5-0 realizzato dal centravanti inglese, che ha beffato il portiere avversario concludendo in porta direttamente dalla sua metà campo.

Bundesliga, gli altri match

Oltre alla goleada del Bayern Monaco non sono mancate le reti e le emozioni anche nelle altre sfide pomeridiane del campionato tedesco. Crisi nera per l'Union Berlino di Bonucci, che dopo il ko in Champions League contro il Napoli rimedia la decima sconfitta consecutiva stagionale: il Werder Brema si è infatti imposto con il risultato di 2-0. Il difensore ex Juventus è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata del match. Perde in trasferta il Wolfsburg: 2-3 contro l'Augusta. L'Hoffenheim si impone con il risultato di 3-2 in casa dello Stoccarda. Vince anche il Borussia Monchengladbach in casa contro l'Heidenheim: 2-1.