Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ha un segreto: i terzini sono punte!

Xabi Alonso in carriera di assist ne ha fatti tanti: le punte ringraziano e anche gli uomini di fascia, sempre serviti con i tempi giusti. La mentalità da allenatore è la stessa che aveva in campo, un gioco corale dove tutti si esaltano. Il Bayer Leverkusen è una gioia per gli occhi e in Bundesliga ormai tutti lo temono. Zero sconfitte e primo posto, davanti il Bayern Monaco . Ma se i gol di Boniface e le giocate di Wirtz ormai non stupiscono più nessuno, un'altra statistica ha fatto stropicciare gli occhi dei più curiosi: con lo spagnolo in panchina, gli esterni di centrocampo (terzini avanzati) sono le nuove punte.

I treni di Leverkusen: sempre in orario

"E poi, il treno, nel viaggiare, sempre ci fa sognare", prendiamo in prestito il poeta Machado per semplificare il pensiero di Xabi Alonso. Nel suo 3-4-3 gasperiniano l'arma in più sono gli esterni, Frimpong a destra e Grimaldo sul versante opposto. Corsa, qualità e soprattutto tanti gol: l'olandese ne ha realizzati sei, mentre il portoghese nove, quasi in doppia cifra considerando tutte le competizioni. E la loro natura è tutt'altra, visto che nascono difensori. Ringrazieranno gli amanti del Fantacalcio tedesco che hanno puntato su di loro. L'ex Benfica, in passato seguito anche dalla Juventus, garantisce qualità e tante soluzioni, come i calci da fermo e i gol su punizione. Sull'altro binario invece il treno è meno bello, ma è più veloce. Un perfetto equilibrio che emerge anche in fase difensiva, visti i soli dieci gol subiti in campionato. Nel calcio moderno i terzini sono diventati una pedina importante per le fantasie degli allenatori e spesso li ritroviamo dentro al campo a fare i centrocampisti aggiunti. Nello scacchiere di Xabi Alonso è tutto molto più semplice: sono imprendibili e fanno gol. Boniface può anche riposare.