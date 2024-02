Hitzlsperger e il coming out: "L'avvocato mi disse che non avrei dovuto"

Hitzlsperger sicuro: "L'omosessualità è ancora un tabù nel calcio"

Hitzlsperger ha infine analizzato la situazione attuale nel mondo del calcio: "Se è ancora un tabù? Sì, penso di sì. Se ne parla, ma i giocatori non si identificano mai come tali. È un tabù in campo e nello spogliatoio, anche perché in Germania non si conoscono calciatori gay attivi. La società in cui viviamo oggi è più rispettosa sull'orientamento sessuale di una persona, ma non quando si tratta di un calciatore. Sono solo sette quelli che hanno fatto coming out nell'intero mondo del calcio, mi sembra un po' poco. L'unico presente nei maggiori cinque campionati europei è Jakub Jankto del Cagliari. Da quando lo ha reso pubblico se n'è parlato poco. Da quel momento si è capito che non doveva essere un grosso problema".