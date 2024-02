Il Bayer vince ancora: Xabi Alonso allunga su Tuchel. Pari Dortmund

Terza vittoria consecutiva e +8 sul Bayern Monaco . Il Leverkusen non intende fermarsi sul più bello e vince sul campo dell' Heidenheim con il risultato di 2-1 firmato Frimpong (47') e Adli (81') - padroni di casa a segno con Kleindienst (86') - . Un successo che aumenta il distacco in classifica , in attesa del posticipo della 22ª giornata di Bundesliga che vedrà i bavaresi - reduci dal Ko nello scontro diretto - affrontare il Bochum in trasferta.

Le altre partite

Solo un pareggio per il Borussia Dortmund, che a Wolfsburg non va oltre l'1-1: al vantaggio di Füllkrug (8') risponde Gerhardt nel secondo tempo (63'). Terzic chiude così a quota 41 punti alle spalle dello Stoccarda, che a sua volta ha battuto il fanalino di coda Darmstadt per 2-1. Gli uomini di Hoeness, a segno con Guirassy (14') e Dahoud (92'), mantengono quindi la terza posizione a 4 lunghezze da Tuchel. Tra Mainz e Ausburg finisce 1-0 per i padroni di casa: rete di Van den Berg (43'). Stesso finale nel match Hoffenheim-Union Berlin, dove gli ospiti vincono grazie al gol di Aaronson (84').

Alle 18.30 l'ultimo match in programma RB Lipsia-M'Gladbach