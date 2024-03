Poker Lipsia a Bochum, Adeyemi lancia il Borussia Dortmund

Ciclone Augusta, Eintracht ok

Augusta devastante in casa del Darmstadt sempre più vicino al ritorno in Zwelte Liga: doppiette per Tietz e Demirovic accompagnate dalle reti di Jensen e Vargas che fissano il punteggio sul 6-0 finale. L' Eintracht Francoforte passa in trasferta sul campo dell'Heidenheim grazie alla rete di Nkounkou e all'autogol di Gimber: inutile per i padroni di casa la firma di Pieringer. Pari infine tra Magonza e Borussia Monchengladbach: Ngoumou risponde al vantaggio iniziale di Burkardt.

