Bayern Monaco esagerato: 5-0 al St. Pauli. Dortmund ko contro il Leverkusen 

È un Bayern Monaco senza freni quello che dopo il successo per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League piega con un roboante 5-0 il St. Pauli in trasferta. Vincent Kompany risparmia i suoi uomini migliori in vista del secondo round contro i Blancos in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Arena, ma riesce comunque a dominare l'avversario. Musiala la sblocca al 9', poi nella ripresa gli ospiti dilagano con Goretzka , Olise , Jackson e Guerreiro .

Vincono Leverkusen e Lipsia, Dortmund ko

Il Bayern, a cinque gare dalla fine, ha ora ben 12 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, ko al Signal Iduna Park contro il Leverkusen. Successo per 1-0 del Bayer, a decidere il match una rete di Andrich. Con lo stesso punteggio il Lipsia in casa piega il Moenchengladbach grazie a Diomande, mentre l'Eintracht supera 2-1 a domicilio il Wolfsburg con i guizzi di Hojlund e Kalimuendo, non basta ai padroni di casa il gol di Pejcinovic. Infine, tris interno dell'Heidenheim contro l'Union Berlino. Decisivi Honsak (doppietta) e Zivzivadze, inutile per gli ospiti il sigillo di Querfeld.