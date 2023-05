Tevez, il caso Messi e l’attacco al Psg: “Meglio bere mate”

Tevez, voglia matta di tornare in panchina

Tevez ha spiegato: "Ho voglia di allenare, ma non voglio passare da un club all'altro. Mi vedo come l'allenatore del Boca, ma non è qualcosa che voglio oggi. Al Rosario Central molta gente mi guardava male all'inizio finché non si sono resi conto che stavo dando la vita per la squadra e allora tutto è cambiato. Mi piacciono i progetti, ma per adesso non ne ho trovati se non quelli di squadre che puntano a salvarsi. Io cerco altro".

L'ex attaccante della Juve, protagonista di tanti splendidi momenti con i bianconeri, in merito al calcio europeo ha ammesso: "Adoro il Real Madrid. Mi piace anche il City, ma la gestione di Ancelotti è straardinaria".