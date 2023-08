Messi, gol e nuova esultanza ispirata agli eroi Marvel

In particolare, il modo in cui Messi ha festeggiato il primo dei suoi due gol nel 3-1 sull'Orlando City è diventato virale: dopo sette minuti La Pulce ha sfruttato un assist di Rober Taylor con un tiro al volo perfetto e ha liberato la sua gioia.

Messi, il saluto alla "Black Panther"

Messi, che starebbe cercando una nuova casa a Miami, si è rivolto alla sua famiglia imitando il modo in cui Re T'Challa saluta la sua tribù in "Black Panther", ovvero con le braccia incrociate sul petto, emulando una "X". Questo gesto è accompagnato dalla frase "Wakanda per sempre", il motto dell'immaginaria nazione africana protagonista del film. Una pellicola che inneggia alla lotta e resistenza di fronte alle avversità. Molte star di Hollywood hanno interpretato questo gesto come una dimostrazione di sostegno alla comunità afro-discendente.