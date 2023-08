Messi, record di telespettatori negli Stati Uniti e documentario in arrivo

Come riferisce "Olé", sebbene il documentario affronterà anche la vita di Messi, si concentrerà, in particolare, sul fenomeno che ha causato il suo arrivo in MLS. La storia sarà raccontata in sei capitoli e la produzione sarà affidata a Tim Pastore, Patrick Milling Smith, Brian Carmody, Matt Renner e Scott Boggins.

Messi a reti unificate

Come riportato da Agencia EFE, la serie dedicata a Messi andrà a completare un'altra sulla stessa piattaforma "che si concentrerà anche sulla carriera di Messi raccontando la sua storia attraverso le sue cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA con la nazionale argentina, che ha portato alla vittoria in Qatar nel 2022". Apple TV non ha rivelato come sarà intitolata e quando verrà rilasciata.