Chiellini, 39 anni e non sentirli: sfiora gol in rovesciata alla Ronaldo!

Giorgio Chiellini ha sfiorato un gol pazzesco nel corso di Saint Louis City-Los Angeles, valida per la trentesima giornata del gruppo ovest di MLS. In casa della capolista Chiellini si è inventato una rovesciata in stile Cristiano Ronaldo venendo celebrato dal suo club attraverso un video, tratto da Apple Tv (che trasmette le gare della MLS), che permette di rivedere la splendida acrobazia.

"39-years-young" ha scherzato il social media manager dei Los Angeles Galaxy sostituendo old (vecchio) con young (giovane) alla risposta alla domanda che si formula in inglese per conoscere l'età di chi si ha di fronte: "How old are you?".

MLS, gruppo ovest: calendario e classifica A sei giornate dalla fine della stagione regolare guida, come detto, la classifica del gruppo ovest della MLS proprio il Saint Louis City con 50 punti in classifica: 5 in più dei Seattle Sounders e quattro in più dei Los Angeles Galaxy campioni in carica. Il conto alla rovescia in vista dei playoff può considerarsi ufficialmente iniziato e LA può contare sul suo giovanotto di trentanove anni: Re Giorgio Chiellini. Sempreverde. Intramontabile.

