Insigne a muso duro col tifoso del Toronto: dito medio e “Vai a f…”

Lorenzo Insigne avrebbe desiderato di certo un'esperienza migliore a Toronto. La squadra continua a perdere in Mls (14 sconfitte nelle ultime 15 partite) e i tifosi lo hanno scaricato. L'ex Napoli ha realizzato solo 4 gol e 4 assist in 19 partite in campionato e i suoi continui problemi muscolari hanno iniziato a far storcere il naso all'ambiente. Lui e Bernardeschi, avrebbero dovuto far sognare i canadesi, che invece stanno vivendo un vero e proprio incubo. Nella passata stagione non hanno centrato i playoff e ora sono all'ultimo posto in classifica, in caduta libera. Un momento buio per i giocatori e l'ambiente e contro il Cincinnati è scoppiata la bolla: l'italiano, dopo numerosi insulti, ha reagito in modo vigoroso.