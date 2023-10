L'Inter Miami crolla senza Messi. Chiellini sorride: Los Angeles FC show

Non c'è vita senza Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è ancora infortunato e l'Inter Miami vede allontanarsi sempre di più la speranza di giocare i play-off della Mls: 1 vittoria nelle ultime 5 partite giocate. Pesante sconfitta, 4-1, contro i Chicago Fire, dove mettono a segno una doppietta a testa l'ex Inter Xherdan Shaqiri e Haile Selassie. L'Inter Miami scivola così al penultimo posto a Est e nella prossima gara affronterà la capolista Cincinnati. Peggio della squadra guidata dal Tata Martino c'è solo il Toronto, al 18esimo ko su 32 gare stagionali: 0-3 con Charlotte, Insigne ancora out, 74 minuti per Bernardeschi.