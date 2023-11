Lo riconoscete? Stella a PCCalcio, assist a Batistuta, finito in Kazakistan

L'Everton non aveva nessuna intenzione di farlo partire ma, quando nel gennaio del 1997, ebbe necessità di battere cassa l'allora presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori lo regalò alla tifoseria viola mandandola in visibilio. Prima ancora era stato un protagonista con la maglia del Manchester United di Alex Ferguson, per quattro stagioni e mezzo. Stiamo parlando di Andrey Kanchelskis, che si trasferì in Italia per 15 miliardi di vecchie lire e si mise a disposizione di Claudio Ranieri per la seconda parte di stagione 96/97. Avrebbe dovuto essere l'uomo degli assist per Batistuta, ma il suo percorso in Italia si fermò bruscamente proprio quando stava iniziando a carburare tra serpentine a tutta velocità con una tecnica pazzesca. Così era diventato celebre quando nella gara di esordio a Euro '96 mise in grande difficoltà Paolo Maldini finendo sul taccuino di Milan e Real Madrid.

Kanchelskis, il fallo di Taribo West e il ginocchio ko in Russia-Italia Pagato dazio per l'ambientamento a un calcio diverso da quello inglese, Kanchelskis aveva preso le misure alla Serie A. Il 21 settembre del 1997, però, dopo aver messo in grande difficoltà nell'uno contro uno Taribo West si ritrovò a fare i conti con una terribile entrata a forbice del difensore nigeriano dell'Inter: caviglia ko, stop di due mesi. Fatale la necessità della Russia di averlo velocemente in campo per disputare lo spareggio per accedere a Francia 98'. Tempi di rientro forzati, sotto la neve di Mosca Kanchelskis si scontrò con Pagliuca che fu costretto a lasciare il posto a un certo giovanotto: Gigi Buffon. Non andò meglio ad Andrey: ginocchio sinistro in frantumi, noie su noie fisiche, e via alla parabola discendente della sua carriera che ha vissuto con il Manchester United gli anni più gloriosi. Prestazioni che fecero di lui il secondo giocatore più forte del videogioco PCCalcio nella sua seconda edizione.

Kanchelskis, che fine ha fatto? Cosa fa? E ora? Andrey Kanchelskis è il direttore generale del Tobol Kostanay, club che milita nella Serie A del Kazakistan (la cosiddetta Premier Liga). Un amarcord speciale per chi, a caccia di partite da vedere per sopportare l'astinenza da sosta per le nazionali, lo ha incrociato. Magari ricordando pure quanto tornasse utile prenderlo a PC Calcio, il videogioco per PC che ha fatto la storia della metà degli anni novanta. Un altro calcio, un'altra storia. Ma che ne sanno i millenials del funambolico Andrey Kanchelskis.

