Il calcio negli Usa contro le perdite di tempo: in Mls preparano la rivoluzione

MLS, nuove regole su cure mediche e sostituzioni

Una delle prime decisioni prese dal Consiglio Direttivo della MLS prende il nome di "Off-Field Treatment Rule", letteralmente la regola per il trattamento fuori dal campo: se un giocatore con un sospetto infortunio rimane a terra per più di 15 secondi, l'arbitro deve interrompere il gioco per permettere allo staff medico di entrare in campo e controllarne le condizioni; una volta al sicuro, il giocatore viene fatto uscire dal campo e rimane fuori per un minimo di due minuti per ulteriori valutazioni e cure. Implementata per la prima volta in MLS Next Pro a metà della stagione 2022 e per tutta la stagione 2023, la "Off-Field Treatment Rule" ha concesso al personale medico il tempo necessario di curare i giocatori, consentendo anche la rapida ripresa del gioco. Le eccezioni alla regola includono casi di potenziale trauma cranico, infortuni al portiere, eventi medici gravi e falli che comportano cartellini gialli o rossi.