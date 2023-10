Vaessen, Kramer e la paura in Waalwijk-Ajax: "È stato uno shock"

"E' stato uno shock". Poche parole per descrivere il momento più difficile vissuto in campo durante Rkc Waalwijk-Ajax per Kramer. L'episodio a cui fa riferimento è quello relativo al colpo subito dal suo portiere Vaessen: il portiere, infatti, dopo uno scontro con Brobbey è rimasto a terra privo di sensi. E' stato necessatio l'intervento dello staff medico, del personale sanitario all'interno dello stadio. Attimi di paura con i compagni di squadra a fare da barriera per le telecamere, come era successo per Eriksen con la Danimarca. "Il nostro medico ha dovuto rimettere la lingua a posto perché l'aveva ingoiata" ha detto, a Studio Voetbal, l'attaccante e compagno di squadra del portiere. Una paurache è poi stata superata con l'estremo difensore trasportato in ospedale.