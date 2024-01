Henderson all’Ajax, conferenza con gaffe: “Ho dovuto cercare su Google…”

AMSTERDAM (Olanda) - Accostato anche alla Juventus , che ha preferito rinunciare all'affondo, Jordan Henderson si è ufficialmente trasferito all'Ajax , dopo la fine della sua avventura araba con l'Al-Ettifaq. L'ex centrocampista del Liverpool si è tuttavia presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa con un'incredibile gaffe che ha indirettamente coinvolta la storica leggenda dei Lancieri Johan Cruijff: "Quando ho saputo che sarei potuto venire qui ho guardato i numeri di squadra per vedere quali fossero disponibili e ho visto che il 14 non era occupato. Inizialmente ho pensato 'ooh, è libero' , poi ne ho parlato con un mio amico e mentre parlavo ho pensato: 'Sono sicuro che è il numero di Cruijff' . Quindi, ho pensato: 'Ma non è stato ritirato? Penso che potrebbe essere...'. Poi l'abbiamo cercato su Google e abbiamo visto che effettivamente era stato ritirato e tutto aveva senso".

Le parole di Henderson

"Mi stavo emozionando un po', pensavo che fosse destinato a succedere, ma è cambiato tutto rapidamente. Ovviamente ha perfettamente senso. Non mi preoccupo dei numeri, il 14 era un grande numero per me al Liverpool ma ho avuto numeri diversi nel corso della mia carriera, quando ero al Sunderland e al Coventry. Non è stata una cosa grave per me e penso che il club volesse che avessi il numero 6 e questo si adatta perfettamente. Il compleanno di mio figlio è il 6 e mio padre quando giocava da giovane mi ha detto che era un numero 6, quindi anche questo è carino", conclude Jordan Henderson.