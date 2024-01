Henderson, stop Juve: il motivo. Spunta un altro nome mercato

La parola d'ordine della Juve

E già da mesi, non da ora, è emerso evidente (per chi voleva vedere, ovvio...) come il club bianconero fosse e sia costretto a sondare il mercato delle occasioni più che quello dei reali desideri. La parola d’ordine, insomma, è sempre stata “opportunità” a cui si è aggiunta la chiosa (non esattamente un dettaglio) di Allegri: "Non si compra tanto per comprare e soprattutto la bussola è quella di mantenere gli equilibri dentro lo spogliatoio". Prova ne sia che al solo sentire che “Kalvin Phillips lascia il City perché vuole giocare”, al tecnico bianconero è venuta l’orticaria e ha tirato la riga blu sul nome. Prima di subito.

