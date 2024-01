Juve-Djaló, le cifre dell'affare e come ha convinto Giuntoli e Manna

Djaló-Juventus, le cifre dell'affare

Nelle casse della Juventus entreranno 4 milioni, giusto la cifra che serve per finanziare un’operazione in entrata, ormai già definita e solo da annunciare: Tiago Djaló è atteso domani all’aeroporto di Caselle, per poi il giorno dopo, mercoledì, effettuare le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028. Nelle casse del Lille entreranno 3 milioni più bonus variabili, oltre al 10 per cento della eventuale futura rivendita del difensore centrale. Rinforzare quel reparto non era una priorità della dirigenza, ma si è scelto di anticipare l’affare per poter superare l’Inter, che aveva già un accordo di massima con l’entourage del calciatore del Lille per l’estate, quando sarebbe arrivato a fine contratto con il club francese con l’opportunità, quindi, di firmare il contratto con un’altra società da parametro zero.