Gnonto show, capolavoro alla Di Canio: Leeds avanti in Fa Cup

LEEDS (Inghilterra) - Replay di Fa Cup passato senza problemi per il Leeds, tracinato ad Elland Road da un super Willy Gnonto. L'attaccante azzurro è l'assoluto protagonista della serata con una doppietta super, poi sono Rodrigo e Bamford (due gol anche per lui) a chiudere la manita che stende il Cardiff. Gnonto dopo soli 2' apre il match con una conclusione al volo, ricordando la celebre rete di Di Canio con il West Ham, poi raddoppia Rodrigo prima del bis dell'ex Zurigo che chiude il primo tempo. A 20' dalla fine è Bamford a mettere il sigillo con le due reti che firmano il 5-0 che proietta il Leeds al prossimo turno. Nel finale inutili i due gol dei gallesi che chiudono il risultato sul 5-2.

Lo United frena: pari con il Crystal Palace

Non solo Fa Cup in Inghilterra con Crystal Palace e Manchester United in campo per il recupero della settima giornata di Premier League. I Red Devils inarrestabili dopo l'addio a Cristiano Ronaldo, frenano contro la formazione di Vieira per 1-1. La rete che permette a Ten Hag di andare avanti è di Bruno Fernandes che al 43', su servizio di Eriksen, mette la firma sul vantaggio. Quando sembra fatta le Eagles battono un colpo e trovano il pari grazie al gol su calcio piazzato di Olise al 91'. Un punto a testa con lo United che aggancia il City a quota 39 alle spalle dell'Arsenal capolista.

