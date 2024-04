United-City finale FA Cup: Coventry sfiora rimonta leggendaria poi ko ai rigori

Per il secondo anno consecutivo, sarà derby di Manchester in finale di Fa Cup. Gli uomini di Ten Hag superano ai rigori il Coventry - che ai Quarti aveva eliminato il Wolverhampton - dopo essere sopravvissuti all'eroica rimonta degli uomini di Robins che sotto di 3 gol si riportano in parità facendo calare il gelo sulla panchina di Ten Hag, arrendendosi solamente ai calci di rigore dopo dei supplementari da brivido.

I Red Devilis raggiungono così il City - reduce dal successo contro il Chelsea - nell'ultimo atto del torneo in programma il 25 maggio. Lo scorso anno, la formazione di Guardiola si aggiudicò il trofeo grazie alla doppietta di Gundogan, che aggiunse un tassello al treble poi realizzato nella finale di Istanbul contro l'Inter.

In questo finale di stagione, i Citizens sono chiamati a riscattarsi dall'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid, cercando di fare bottino pieno sui fronti ancora aperti in Premier League e Fa Cup. La Coppa d'Inghilterra rappresenta una chance di riscatto anche per lo United, che verso i propri tifosi ha un debito sicuramente maggiore - soprattutto dopo aver rischiato di farsi strappare via dalle mani il pass per la finale - per via delle difficoltà che hanno compromesso il cammino stagionale sia in campionato che in Europa.

Il racconto della partita

I Red Devils prendono da subito in mano il controllo della gara e trovano il vantaggio con McTominay al 22'. L'attaccante scozzese riceve sottoporta l'assist di Dalot e supera il portiere avversario. Al 39', il Coventry batte un colpo con un'incursione solitaria di Eccles che entra in area e cerca l'assist vincente sotto la porta di Onana: la palla viene però spazzata via. Allo scadere del primo tempo, lo United si porta sopra di due gol grazie al colpo di testa vincente di Maguire su calcio d'angolo.

Nella ripresa, Bruno Fernandes firma il 3-0 approfittando di una leggerezza difensiva (58'). Poi, gli uomini di Robins rientrano inaspettatamente in partita nel giro di 8 minuti, accorciando dapprima con Simms, che lasciato solo in area batte l'ex portiere nerazzurro (71'), e in seguito con un tiro da fuori area di O'Hare che si impenna sulla schiena di Wan-Bissaka e atterra alle spalle dell'estremo difensore.

All'84', Onana è costretto a salvare il vantaggio con un grandissimo intervento sul tiro al volo di Torp. Il Coventry ci crede, e dopo un arrembaggio alla ricerca del pareggio, rimedia un rigore al 94' trasformato da Wright. Seguono supplementari da brivido per Ten Hag, che rischia di andare sotto in più occasioni, tra cui la traversa spaccata da Simms al minuto 116' e il gol in fuorigioco di Torp che fa esplodere lo stadio prima del check al Var (gol che avrebbe scritto una pagina inedita della storia del club). Dagli 11 metri sbagliano Casemiro, O'Hare e Sheaf. Poi Hojlund manda lo United in finale.