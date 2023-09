Di Maria, rinascita Benfica: ora è pronto a far male all'Inter

L'esordio in partite ufficiali - per la seconda volta - con la maglia del Benfica è nella finale di Supercoppa di Portogallo contro il Porto: a sbloccare l'incontro è proprio lui al 61' (2-0 il risultato finale). Più di un mese e mezzo dopo, è di nuovo Benfica-Porto , questa volta in campionato. La supersfida termina 1-0, mattatore è ancora il Fideo . È sorpasso e temporaneo primo posto in classifica.

Dal Porto al Porto, in mezzo 4 gol in 5 presenze in Liga Portugal. Non ha perso il vizio del gol, come quello di decidere le finali: in carriera ha sentenziato la finale del torneo Olimpico 2008 e la finale della Copa America 2021 contro i rivali del Brasile, oltre a timbrare il cartellino nella Finalissima tra Argentina e Italia e contro la Francia a Qatar 2022.

Di Maria, ora le notti di Champions

Per un inizio molto positivo in campionato (18 punti in 7 partite), lo stesso non si può dire dell'esordio in Champions League.: il Benfica è caduto in casa 2-0 per mano degli austriaci del Salisburgo, complice l'espulsione di Antonio Silva al 13'. La prossima partita sarà a San Siro contro l'Inter, reduce dal pareggio sul campo della Real Sociedad, in quello che sarà un autentico spareggio per il primo posto. I tifosi portoghesi si aspettano qualcosa in più da Di Maria proprio in Coppa dei Campioni, competizione che il Fideo ha già vinto (con il Real Madrid nel 2013/2014) e in cui vanta 35 gol e 39 assist in 103 presenze. Dopo il roboante inizio in Liga Portugal, è il momento di prendere per mano la squadra anche in Champions. Da protagonista.