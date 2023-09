Inter salvata da Lautaro, il Napoli va col brivido. Bayern-United con 7 gol!

Avvio di partita shock per i nerazzurri, che vanno subito sotto nel punteggio dopo appena 4': il clamoroso errore in impostazione di Bastoni è un regalo troppo invitante per Mendez che realizza il gol del vantaggio per i padroni di casa. L'Inter non riesce a rialzare la testa e subisce il gioco degli spagnoli, rischiando di subire anche la rete del raddoppio ma riuscendosi a salvare in diverse occasioni. Nel secondo tempo i nerazzurri tremano quando Oliver tira fuori il cartellino rosso per Barella, salvo poi cambiare idea dopo un check al Var. All'87' ci pensa il solito Lautaro Martinez a tirare la sua squadra fuori dai guai: l'attaccante argentino sfrutta al meglio l'assist di Frattesi e realizza il gol del definitivo 1-1.