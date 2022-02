Liga, Il Villarreal ferma il Real di Ancelotti: altro messaggio alla Juve

MADRID (Spagna) - Nel 24esimo turno di Liga , il Real Madrid di Carlo Ancelotti pareggia 0-0 in casa del Villarreal , costretto a fare a meno di Gerard Moreno, infortunato . Nella prima metà di gara sono gli uomini di Unai Emery a tenere il pallino del gioco, imponendo il ritmo partita. Già al 6' Chukwueze va vicinissimo al gol del vantaggio, superando in dribbling due difensori del Real prima di scaricare una violenta conclusione a rete sulla quale Courtois deve dare il meglio di sé. Invece, al 18', è Alberto Moreno a far tremare la porta dei Blancos, colpendo il palo dall'interno dell'area piccola. L'ex Liverpool e Siviglia ci riprova al 38' con un potente tiro dal limite, ma anche in questa occasione il portiere belga risponde presente. Nella ripresa il Real Madrid parte subito forte, sfiorando la rete del vantaggio prima al 56' con Bale e poi al 58' con Vinicius Junior , ma Rulli riesce a neutralizzare ogni pericolo, ripetendosi sul gallese al 64'. Nel recupero, al 92', Jovic colpisce la traversa e un tentativo a colpo sicuro di Nacho Fernandez viene salvato sulla linea. Nonostante il pareggio, i Blancos rimangono saldamente in testa alla classifica a quota 54 punti, ma devono guardarsi dal Siviglia di Lopetegui , a 50 dopo il successo di ieri sera contro l' Elche . Il Villarreal mantiene invece il quinto posto a quota 36 punti, in attesa di giocare l'andata degli ottavi di Champions contro la Juve : la sfida è lanciata.

Atletico, vittoria al cardiopalma: 4-3 al Getafe

Pirotecnica vittoria per 4-3 dell'Atletico Madrid contro il Getafe al Wanda Metropolitano: dopo il pesante ko col Barcellona Simeone si affida all'inedita coppia Cunha-Suarez in attacco, mentre l'ex Colchoneros Quique Sanchez Flores punta in avanti sull'ex Roma Borja Mayoral coadiuvato da Unal. Partita che si infiamma già nelle prime battute: al 7' Suarez viene atterrato in area da Soria in uscita e l'arbitro concede il rigore: il portiere spagnolo ipnotizza però il Pistolero e para il penalty. Al 19' però l'Atletico trova il vantaggio: è Angel Correa a firmare il suo nono gol in campionato approfittando di una leggerezza difensiva del Getafe per battere Soria in spaccata. Passano solo 7' e i Colchoneros raddoppiano: è Cunha con un tap-in da pochi passi a finalizzare una splendida azione corale di Koke e compagni. Al 30' però la partita si ravviva: l'ex Udinese e Sampdoria Jankto imbecca Borja Mayoral che da pochi passi supera Oblak e firma il suo secondo gol della sua nuova avventura spagnola. Sei minuti dopo, gli episodi che ribaltano la gara: fallo di mano di Cunha in area, Unal spiazza Oblak dal dischetto: 10° gol in campionato del turco e pareggio del Getafe. Tre minuti dopo, ancora un mani in area (stavolta di Lemar) costringe l'arbitro a fischiare il secondo rigore contro l'Atletico: ancora Unal spiazza il portiere e porta i suoi sul 3-2. Ma c'è ancora spazio per le emozioni in questo pazzo primo tempo: cross teso di Lemar in area e colpo di testa ancora di Correa che fa 3-3. Nel secondo tempo la strada si mette nuovamente in salita per Simeone: gamba alta di Felipe che colpisce al petto Arambarri e viene espulso. Fuori Suarez per fare posto ad Hermoso, ed è proprio il difensore spagnolo all'88' a regalare la vittoria a Simeone: grande sforbiciata in area del numero 22 che firma il definitivo 4-3 e permette ai Colchoneros di riafferrare la zona Champions League.

Pareggio tra Cadice e Celta Vigo, Osasuna batte Rayo

Cadice e Celta Vigo non vanno oltre lo 0-0 dopo una partita abbastanza povera di emozioni. L'occasione più importante capita agli uomini di Coudet, con un rigore a 5 minuti dal novantesimo, ma dal dischetto Santi Mina si fa ipnotizzare da Ledesma. Il Celta Vigo resta così al nono posto in classifica a quota 31 punti, con il Rayo Vallecano (31) e il Valencia (30) che vincendo le rispettive sfide di domani, contro Osasuna e Alaves, potrebbero puntare al sorpasso. Più difficile invece la situazione del Cadice, che si ritrova ancorato al terzultimo posto con 18 punti, a 4 punti di distanza dal Maiorca 17esimo. Nell'altra sfida del sabato pomeriggio l'Osasuna dell'ex Crotone e Sampdoria Budimir batte 3-0 il Rayo Vallecano: gli andalusi ringraziano i gol di Moncayola all'8', di Ruben Garcia al 40' e di Kike Garcia al 93' e superano proprio i madrileni ( al terzo ko consecutivo) al nono posto in classifica con 32 punti.

