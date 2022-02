Villarreal-Real Madrid, 100 panchine in Liga per Ancelotti 

Carlo Ancelotti , nella sfida di quest'oggi contro il Villarreal , raggiungerà le 100 panchine con il Real Madrid nel campionato spagnolo. Lo score è pazzesco: ha vinto 73 dei 99 incontri disputati alla guida della squadra madrilena, con uguale numero di pareggi e sconfitte, 13. Solo Mourinho ha fatto meglio, avendo vinto 76 delle prime 100 partite come allenatore del Madrid . É l'ottavo allenatore nella storia dei blancos a raggiungere questa cifra. Per il tecnico reggiano si tratta della seconda volta in cui raggiunge le 100 panchine in campionato con la stessa squadra, le aveva già raggiunte nel Milan .

Vuole vincere la Liga

In questo campionato Ancelotti ha ottenuto 16 vittorie in 23 partite, a perso solo in due occasioni e con lo scarto minimo. Con i blancos vuole vincere l'unico trofeo che non ha vinto nella sua precedente esperienza alla guida della squadra, ovvero la Liga. Quest'anno ha vinto la Supercoppa, nella precedente avventura aveva vinto, tra le altre cose, la tanto agognata decima Champions League, vinta contro i rivali cittadini dell'Atletico Madrid per 4-1 dopo i tempi supplementari, con il gol del pari di Ramos arrivato al 93esimo.