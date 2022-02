Liga, il Villarreal vince 4-1 contro il Granada: la Juve è avvisata

GRANADA (Spagna) - A tre giorni dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Villarreal supera con facilità il Granada per 4-1 in trasferta e manda un chiaro messaggio alla Juve, reduce dal pareggio nel derby con il Torino. Nel primo match del sabato della 25esima giornata di Liga, gli uomini di Unai Emery archiviano la pratica già sul finire del primo tempo, nonostante qualche fatica di troppo durante le prime battute della partita. Al 30' il Granada rischia anche di rimanere in inferiorità numerica, per l'espulsione di Myrto Uzuni, che poi si risolve attraverso la rettifica del Var, con l'assegnazione del calcio di rigore, ma non con il cartellino rosso per l'attaccante albanese. Dal dischetto segna con freddezza Arnaut Danjuma (35') e a quel punto il Villarreal preme con forza sull'acceleratore, trovando l'uno-due letale al 39' sempre con la firma dell'olandese: doppietta in appena 4 minuti per lui. Al 61' i padroni di casa accorciano le distanze, sempre su calcio di rigore, con Luis Milla, ma il tiro dal dischetto non è sufficiente per agguantare il pareggio. Infatti, all'83', viene assegnato un altro tiro dagli undici metri in favore degli ospiti e Danjuma realizza la sua personale tripletta. Al 96' c'è gloria anche per Moi Gomez, che sigla il gol del 4-1 finale. In attesa di sfidare i bianconeri, il Villarreal sale dunque al quarto posto a 39 punti, a pari merito con il Barcellona di Xavi (che al momento ha però 2 partite in meno) e -4 dal Betis terzo. Il Granada rimane invece al 17esimo posto con 24 punti, a +4 dall'Alaves terzultimo.