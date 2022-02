Liga, il Valencia batte 1-0 il Maiorca: decide un super gol di Paulista

MAIORCA (Spagna) - Il sabato pomeriggio della 26esimo turno di Liga si apre con la sofferta vittoria in trasferta del Valencia contro il Maiorca per 1-0. Il gol decisivo in favore degli uomini di José Bordalas, reduci peraltro da due sconfitte consecutive contro Alaves e Barcellona, porta la firma del brasiliano Gabriel Paulista: un super gol, quello dell'ex centrale dell'Arsenal, che dai 30 metri lascia partire una missile all'incrocio dei pali imprendibile per Sergio Rico, dopo 4 mesi di assenza per infortunio. Il Maiorca riesce comunque a rimanere in partita e reagisce subito sfiorando il pareggio in due occasioni, entrambe sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La prima capita a Salva Sevilla che al 26' prova a colpire da distanza ravvicinata in semirovesciata, venendo però murato proprio Gabriel Paulista, nuovamente provvidenziale per i suoi. Al 41' invece è Vedat Muriqi a sfiorare la rete, con un colpo di testa che esce di pochissimo alla sinistra di Giorgi Mamardashvili. Sulla falsa riga dei primi 45' di gioco la seconda frazione vede il Maiorca continuare a dominare, ma al netto delle tante occasioni da gol prodotte i padroni di casa non riescono a recuperare lo svantaggio, mentre tra le fila degli ospiti il talento Ilaix Moriba fa il suo ingresso in campo al 57' e si fa espellere per doppia ammonizione nel giro di soli 4 minuti, tra l'88' e il 92'. Il Valencia sale così al 9° posto in campionato a quota 33 punti: sorpassati temporaneamente di una lunghezza sia il Celta Vigo che l'Osasuna, impegnati questa stasera e domani in due sfide non semplici, rispettivamente contro Atletico Madrid e Real Sociedad. Il Maiorca, invece, nonostante il grande impegno messo in campo, rimane 16esimo con 26 punti, sempre a +6 dal 18esimo posto del Cadice.