Liga, il Cadice spreca e rimpiange: solo 0-0 contro il Granada

GRANADA (Spagna) - Nella 'Monday Night' della 26esima giornata di Liga, Granada e Cadice pareggiano 0-0 e non riescono a smuovere le acque nella zora rossa della classifica. Prima mezz'ora di gioco combattuta e all'insegna di un sostanziale equilibrio, ma con pochissime occasioni degne di nota in zona gol. Al 33' arriva la possibile svolta, con l'esperto centravanti Alvaro Negredo che si fionda verso la porta di Luis Maximiliano dopo aver intercettato un passaggio velenoso sulla trequarti e viene atterrato da Domingos Duarte, espulso senza appello per aver commesso fallo da ultimo uomo. Nonostante l'inferiorità numerica, però, i padroni di casa trovano la reazione e sfiorano addirittura il gol del vantaggio al 40' con una pregevole conclusione di Alex Collado dal limite dell'area di rigore, sulla quale Jeremias Ledesma è costretto a fare del proprio meglio. Al 69' invece arriva la grande doppia occasione per il Cadice, che nel giro di pochi secondi va vicinissimo all'agognato vantaggio prima con Negredo e poi con Isaac Carcelén, subentrato in campo da appena dieci minuti. Il Granada - reduce da 5 sconfitte in campionato contro Getafe, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad e Villarreal - resta dunque al 17esimo posto con 25 punti: a +4 proprio dal Cadice, al terzultimo posto in classifica a quota 21.