Joao Felix ko, stagione finita: che tegola per Simeone!

MADRID (SPAGNA) - Brutte notizie per Diego Pablo Simeone. L'infortunio rimediato nel match contro l'Espanyol ha costretto Joao Felix a finire qui la sua stagione. Nella sfida di Liga il portoghese ex Benfica ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dopo appena 45' (al suo posto Yannick Ferreira Carrasco). Gli esami hanno evidenziato una lesione all'adduttore della gamba sinistra che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca. La sua stagione si chiude dunque con 10 gol e sei assist in 35 presenze tra campionato e coppe.