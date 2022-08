Barcellona, Laporta si vende il futuro per vincere subito

Il sogno americano di un Barcellona vicino al fallimento e che, invece, è stato capace di rialzarsi e ricominciare non solo a camminare, ma addirittura a correre non va giù a molti. Si fa finta di non voler capire o, forse, non si riesce proprio a farlo che a dover essere maggiormente preoccupati non siano i tifosi inglesi, italiani o tedeschi, né quelli merengues o colchoneros che al massimo potrebbero perdere una partita o un titolo, bensì i soci blaugrana che tra qualche anno potrebbero essere costretti a consegnare le chiavi del club a un proprietario esterno. E già, perché quello di Laporta è un all in in piena regola. Il presidente catalano è stato costretto a vendere una parte del proprio futuro per poter assicurarsi un presente degno del “més que un club”. Ma non aveva altra scelta. Le sue promesse elettorali di restituire al Barça la sua grandeur non erano un semplice specchietto per le allodole, ma l’unica forma di agire per chi non può più concepire un Barcellona costretto a vivacchiare ed elemosinare un piazzamento Champions come succedeva prima dell’arrivo in panchina di Rijkaard, incaricato proprio da Laporta, all’inizio del suo primo mandato, di recuperare l’eredità di Cruijff e soprattutto la filosofia di gioco che El Flaco e i suoi collaboratori avevano imposto alla Masia, un settore giovanile dove l’importante non è vincere e nemmeno partecipare, ma giocare bene: «Quando veniva a vedere gli allenamenti del lunedì non ci chiedeva mai il risultato della partita del giorno prima, ma solo se la prestazione era stata positiva», ricordavano, delle visite di Cruijff, gli allenatori della cantera blaugrana.

Pjanic riconquista il Barcellona: rinascita blaugrana Ed è per questa ragione che Laporta è stato obbligato a puntare forte su una rapida ricostruzione del grande Barça, in barba alle critiche di alcuni senatori blaugrana che gli chiedevano di «essere onesto con i tifosi. Deve dirgli che non abbiamo soldi e che ci metteremo qualche anno a vincere di nuovo». Tra questi anche Minguella, l’agente che al Camp Nou ha portato sia Maradona che Messi: «Laporta è convinto che l’entusiasmo tornerà al Camp Nou grazie ai grandi acquisti, ma nel calcio contano i risultati. Ci tocca essere ottimisti, ma allo stesso tempo coscienti che sono stati venduti attivi del club che possono pesare tantissimo nei prossimi anni provocando una situazione insostenibile. Il Barça potrebbe essere costretto a diventare un club come il Bayern e non essere più proprietà dei suoi soci». È proprio questo, come dicevamo, il grande timore del barcelonismo ed è per questo motivo che le critiche dei vari Nagelsmann, Neville e compagnia scivolano via come rumori d’ambiente impercettibili che infastidiscono, ma nemmeno più di tanto. Barcellona, Koundé: "Xavi mi ha voluto qui, è stato un fattore fondamentale"