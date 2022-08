Il Real non sbaglia: 2-1 in rimonta. Valencia, buona la prima per Gattuso

VALENCIA (Spagna) - Un pò di sofferenza, ma il Real Madrid non sbaglia alla prima uscita ufficiale in Liga . I blancos di Ancelotti ripartono da campioni in carica e sul campo dell' Almeria , matricola di questa nuova stagione, sono costretti a ribaltare una gara che i padroni di casa erano riusciti a chiudere in vantaggio nel primo tempo. Dopo soli 6' minuti, infatti, i biancorossi passano in vantaggio con la rete di Ramazani ; la reazione delle Merengues è affidata a Lucas Vazquez, ma il suo momentaneo pareggio è reso vano dal fuorigioco. Nella ripresa però lo spagnolo ritrova la via del gol che questa volta vale realmente l'1-1, assist generosissimo di Karim Benzema . A 15' dal termine è Alaba, su punizione, a completare la rimonta che regala la vittoria al Real Madrid.

Valencia, buona la prima di Gattuso

Inizia nel migliore dei modi l'avventura nella Liga di Gennaro Gattuso, che con il suo Valencia ha sconfitto di misura il Girona (1-0) sul prato amico del 'Mestalla' nella prima giornata di campionato. Un successo sofferto per l'ex tecnico di Milan e Napoli, che schiera l'ex milanista Castillejo nel tridente del suo 4-3-3 e può gioire prima del riposo, quando Soler trasforma il rigore concesso per un tocco con il braccio in area di Fernandez (46'). La strada sembra in discesa ma in avvio di ripresa i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Comert (52') e perdono poi per infortunio Castillejo (73'). C'è da stringere i denti per la squadra di Gattuso (ammonito per proteste durante il match), che tiene però fino al triplice fischio e alla fine può esultare insieme al proprio pubblico.

Kubo trascina la Real Sociedad

Inizia nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato la Real Sociedad di Alguacil, che vince di misura sul campo del Cadice, 1-0. La formazione basca conquista dunque 3 punti grazie alla rete al 24' del talento giapponese Takefusa Kubo, acquistato dal Real Madrid nel luglio scorso (e con un passato anche nella cantera del Barcellona).

