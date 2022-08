Marca: "Real Madrid, l'addio di Casemiro è ora realtà"

Real Madrid, Casemiro allo United: gli sviluppi

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid potrebbe sedersi al tavolo delle trattative solo se il club mancuniano mettesse sul piatto una cifra pari o superiore ai 60 milioni. A Madrid, sponda blanca, sono consci delle possibilità finanziarie dei Red Devils: proprio per questa ragione il Real non sarebbe di certo disposto a svenderere un pezzo pregiato della sua rosa, nonché perno dell'ultimo decennio merengue. Un quadro intricato che si complica se si considera che il brasiliano ha da poco prolungato il suo contratto con il Real Madrid fino al 2025. Un altro aspetto chiave della possibile trattativa tra Blancos e Red Devils sarebbe quindi legato al recente rinnovo di Casamiro con il club campione d'Europa per le prossime tre stagioni. Un prolungamento triennale al quale il club merengue avrebbe aggiunto una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Una cifra inaccessibile per qualsiasi club e che potrebbe frenare ogni possibile trattativa.

