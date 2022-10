Poker Barcellona: Xavi risponde ad Ancelotti. Griezmann trascina l'Atletico

BARCELLONA (Spagna) - Tiene il passo del Real Madrid capolista, il Barcellona che nell'11° turno di Liga supera con un netto 4-0 l'Athletic Bilbao. Assoluto dominio per la formazione di Xavi che chiude la pratica contro i baschi in appena 22 minuti: Dembele, Sergi Roberto e Lewandowski calano il tris e mettono subito la partita in discesa. Nella ripresa si iscrive alla festa blaugrana anche Ferran Torres che serve il poker e chiude i conti. I catalani rispondono così alla formazione di Ancelotti, la differenza tra le due squadre al momento la fa il Clasico che permette ai Blancos di restare a+3. Unica nota negativa della serata del Barça è l'infortunio di Gavi.

Successo esterno per 2-1 per l'Atletico Madrid sul campo del Real Betis nel segno di Griezmann. A decidere il match una doppietta del francese che non perdona gli andalusi ai quali non basta il gol realizzato da Fekir nel finale. Con questa vittoria la formazione di Simeone si porta a 23 punti in classifica e al 3° posto, sorpassando proprio la compagine guidata da Pellegrini che resta ferma a quota 20. Colpo all'ultimo respiro invece per il Villarreal che ribalta per 2-1 l'Almeria. Clamoroso quanto accade alla squadra di Emery che acciuffa il pareggio con Baena: nell'esultanza il numero 16, già ammonito, alza la maglia sopra il collo per ringraziare Llaneza, vicepresidente del Sottomarino giallo scomparso in settimana, e ricevendo così il cartellino rosso. Nonostante l'inferiortà numerica è Jackson al 94' a decidere la sfida. Negli altri match tutti pareggi con il 2-2 tra Espanyol ed Elche e gli 1-1 tra Girona e Osasuna.

