Colpo Barcellona: batte l’Osasuna in 10 e allunga sul Real Madrid

PAMPLONA (Spagna) - Il Barcellona gioca in 10 uomini per più di un tempo, ma riesce comunque a vincere in trasferta contro l'Osasuna, mantenendo così la vetta della classifica, insidiata dal Real Madrid di Ancelotti, impegnato domani sera al Santiago Bernabéu contro il Cadice. I blaugrana vanno sotto al 6' per il gol di Zubiria, ma acciuffano il pari con Pedri (48') e conquistano il bottino pieno grazie a Raphinha (85'), nonostante l'inferiorità numerica. Nel primo tempo, infatti, Xavi aveva perso Lewandowski (al 31'), presente in campo da titolare, e poi anche Piqué (45'+4'), espulso dalla panchina nella sua ultima partita in carriera (LEGGI TUTTO).