Vinicius, il VIDEO degli ululati da scimmia: la reazione è furiosa. E Tebas parla pure...

VALLADOLID (Spagna) - È il minuto 88 di Valladolid-Real Madrid, gara valida per la 15ª giornata di Liga , disputata lo scorso venerdì 30 dicembre, i Blancos hanno appena risolto un match complicatissimo grazie al calcio di rigore trasformato da Benzema - che raddoppierà e chiuderà la partita di lì a breve - quando Ancelotti richiama Vinicius, sostituito da Modric . Il giovane talento brasiliano, passando sotto la curva dei padroni di casa per raggiungere la panchina merengue, viene subissato di fastidiosissimi ululati razzisti, oltre ad essere vittima del lancio di alcuni oggetti . Ad uno di questi, l'ex Flamengo - con grande classe - reagisce furiosamente, colpendo l'utensile al volo col piede mancino, nel tentativo di rispedirlo sugli spalti, mentre sopraggiunge Courtois, che lo calma con un gesto d'affetto.

Vinicius, fanno discutere le parole di Tebas

In Spagna - e non solo - fanno discutere le parole di Tebas. Chiamato in causa da Vinicius, giustamente infastidito dal deprecabile episodio, il presidente dell'associazione responsabile dell'amministrazione dei primi due campionati professionistici spagnoli di calcio ha affermato: "Nella Liga combattiamo da anni contro il razzismo. Vinicius è molto ingiusto e non dovrebbe dire che 'la Liga non fa nulla contro il razzismo', dovrebbe informarsi meglio. Siamo a sua disposizione affinché tutti insieme, possiamo andare nella stessa direzione". Dichiarazioni che non sono piaciute a molti addetti ai lavori, anche alla luce dei numerosi casi di razzismo che sovente si verificano negli stadi iberici.