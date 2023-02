Alvaro Rodriguez, la nuova stella del Real Madrid: la benedizione di Ancelotti e il segno di Raul

Real Madrid, Alvaro Rodriguez nuova stella

Nato a Palamos, in Catalogna, ma di nazionalità uruguayana, inizia a giocare nel Global, passa al Girona per poi arrivare al Real Madrid Castilla, alla corte della leggenda Raul. Una crescita che incremente grazie ai preziosi consigli del tecnico nonché storico 7 e capitano del Madrid. Al punto che il papà di Alvaro, Coquito, ha recentemente dichiarato: "Se mio figlio è qualcuno, lo deve solo a Raul". Le sue caratteristiche fisiche e le doti tecniche ne fanno un attaccante come pochi: alto 193 cm, piedi degni dei migliori trequartisti, soprannominato "El Toro". Entra nel giro delle giovanili dell'Uruguay, vincendo anche il Sudamericano Under 20, dove fu autore di ben 5 gol in 6 partite. Qualità, le sue, abbinate alla vicinanza di Raul che ne hanno esaltato l'esperienza al Castilla, tanto da meritare un posto in prima squadra, chiamato da Carlo Ancelotti. Lo scorso 3 gennaio la prima gara con il Real Madrid: gioca 23' in Coppa del Re contro il Cacereño, gara vinta di misura col gol di Rodrygo. Il 18 febbraio arriva il debutto in Liga contro l'Osasuna: sostituisce proprio Rodrygo al'88', ma quel paio di minuti gli bastano per risultare subito decisivo e fornire a Marco Asensio l'assist vincente per fissare il risultato sullo 0-2. Un impatto degno di nota, che spingerà quindi Ancelotti a richiamarlo in campo anche nella gara successiva: il derby contro l'Atletico Madrid.