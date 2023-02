Liga, clamoroso ko del Barcellona contro l'Almeria: Real Madrid a -7

ALMERIA (SPAGNA) - Clamorosa sconfitta del Barcellona in casa dell'Almeria. I blaugrana di Xavi non approfittano dell'1-1 tra Real Madrid e Atletico Madrid e cadono in casa degli andalusi, restando però in vetta a +7 dai Blancos. Seconda sconfitta in questa Liga per i catalani che fin qui avevano perso solo all'andata contro le Merengues (3-1) il 16 ottobre 2022. Dopo l'eliminazione nei playoff di Europa League contro il Manchester United, dunque, altro brutto stop per gli azulgrana. A decidere il match contro l'Almeria la rete di Toure al 24' che fa impazzire di gioia il pubblico di casa e i tifosi del Real Madrid che, nonostante il pareggio nel derby, hanno recuperato un punto dai rivali.