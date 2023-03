Barcellona-Real, Aguero esagera al gol di Kessie: "Madridista va*******o"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona vince il Clasico in rimonta, vola a +12 dal Real Madrid e, probabilmente, archivia il discorso Liga. Alla vigilia erano nove i punti che dividevano le due formazioni, pertanto la squadra di Ancelotti era costretta a vincere per riaprire i giochi. Passati in vantaggio con la sfortunata autorete di Araujo, però, le Merengues si sono prima fatte raggiungere da Sergi Roberto allo scadere della prima frazione di gioco e poi superare allo scadere dall'ex Milan Kessie, inserito da Xavi al 77' proprio al posto dell'autore della prima marcatura catalana. A decidere la supersfida, dunque, è l'uomo che non t'aspetti. A 12 turni dalla fine del campionato sono altrettanti i punti di vantaggio degli azulgrana sui madridisti, pertanto solo un suicidio potrebbe cambiare le sorti di una Liga che sembra già dal finale scritto.