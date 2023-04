Valverde-Baena, pugni nel parcheggio: cosa è successo dopo Real Madrid-Villarreal

A gennaio in occasione di Villarreal-Real Madrid di Coppa del Re , Baena avrebbe rivolto un insulto personale a Valverde. Frasi che avrebbero avuto a che fare con quanto stava accadendo in quel periodo alla compagna di Valverde, Mira Bonino, alle prese con dei problemi durante la sua gravidanza ("Piangi perché tuo figlio non nascerà", avrebbe detto Baena dopo un fallo sul nazionale dell'Uruguay). Sui social Baena aveva negato l'accaduto, ma il madridista sembrerebbe aver fatto riferimento alla stessa vicenda prima di colpire il calciatore del Villarreal sabato dopo la gara di campionato ("Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio", la frase che alcuni testimoni avrebbero ascoltato).

Le parole di Baena

Sui suoi profili social Baena ha scritto: "Sono molto felice per l'impressionante vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo molto triste per l'aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È COMPLETAMENTE FALSO CHE IO ABBIA DETTO QUELLE COSE".

Setien come Ancelotti

L'allenatore del Villarreal, ed ex Barcellona, Quique Setien ha fatto il verso ad Ancelotti. "Domani giorno libero", il messaggio che ha rivolto alla squadra, era una chiara citazione del video virale dagli spogliatoi del Campo Nou dopo il 4-0 che il Real Madrid ha rifilato al Barça in semifinale di Coppa del Re