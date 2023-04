Benzema, le mani sulla Champions a suon di triplette: il City trema

Karim Benzema è tornato in versione The Dream . Il francese, in una stagione non semplice in Liga per il suo Real Madrid , continua a caricarsi la squadra sulle spalle: lo ha fatto anche contro l' Almeria , andando a segno con una tripletta e risultando decisivo nel 4-2 finale. L'attaccante sta dunque riscaldando i motori in vista della finale di Coppa del Re, ma soprattutto del doppio confronto in semifinale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Benzema, tre triplette ad aprile

Stadio Bernabeu, di fronte l'Almeria: gol in tap-in di sinistro, poi tap-in di destra, infine calcio di rigore. Il Pallone d'Oro in carica si conferma letale in area di rigore, anche grazie a due assistman niente male: Vinicius e Rodrygo. La stagione di Benzema ha vissuto alti e bassi rispetto a quella stratosferica che l'anno scorso lo ha visto attore protagonista, ma col passare delle settimane sta ritrovando condizione fisica e gol, arrivando quindi a 29 marcature e 6 assist in 37 apparizioni totali. La tripletta contro l'Almeria lo ha portato a quota 352 gol con la camiseta blanca, ma soprattutto a mettere a segno il terzo hat trick del mese di aprile. Il primo era stato quello contro il Valladolid, in Liga, in un match poi terminato 6-0. Il secondo, prestigioso, in Coppa del Re al Camp Nou contro il Barcellona, con il Madrid che grazie alla sua tripletta è riuscito ad approdare alla finale della competizione. Benzema è tornato ai livelli di un anno fa, quando fu uomo decisivo nelle tante spettacolari rimonte del Real in Champions: PSG prima, Chelsea poi, infine Manchester City. E 12 mesi dopo saranno ancora i citizens a sfidare la squadra di Ancelotti in semifinale: Guardiola starà preparando la sfida in maniera maniacale, per provare a fermare chi l'anno scorso lo ha di fatto eliminato dalla Championns League, con tre reti tra andata e ritorno. L'etoile Benzema è tornato, Guardiola è avvisato.